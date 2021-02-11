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11.02.2021 - 17:31 |

CANLI | Konyaspor-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Kupanın iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine mağlup olup Türkiye Kupasına havlu attı. Tek maç eleme sistemine göre oynanan müsabakayı kazanan adını yarı finale yazdıracak. Maç saat 20.45'te başladı.

CANLI | Konyaspor-Beşiktaş
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.45'te başladı.  Kupanın iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine mağlup olup Türkiye Kupasına havlu attı. Beşiktaş, Konyaspor'u geçerek son yarı finalist olmak istiyor.  Tek maç eleme sistemine göre oynanan müsabakayı kazanan adını yarı finale yazdıracak. Turu geçen takım yarı finalde Başakşehir ile eşleşecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, A.Kerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Jesse Sekidika, Cikalleshi

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Atiba, Ajdin Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk Tosun

 

 

 

CANLI | Konyaspor-Beşiktaş

ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SÜPER LİG'DE KONYASPOR'A KARŞI OYNADIĞI İKİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

 

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