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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri CANLI | Konyaspor-Beşiktaş! Maçta ilk 11'ler belli oldu...
11.02.2021 - 17:31 |

CANLI | Konyaspor-Beşiktaş! Maçta ilk 11'ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak olan Konyaspor-Beşiktaş maçı ile son bulacak. Yarı finale şu ana kadar iki takım yükseldi. Kupanın iki iddialı takımı Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerine mağlup olup Türkiye Kupasına havlu attı. Bu akşam oynanacak olan çeyrek finalin son karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Maçın başlamasına az süre kala maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Konyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

CANLI | Konyaspor-Beşiktaş! Maçta ilk 11'ler belli oldu...
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Süper Lig'de 24. hafta maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde ev sahibi Beşiktaş 70 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadelede futbol otoritelerinin büyük beğenisini kazanmış Rosier'in attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesinde kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Sivasspor-Antalyaspor maçının galibi ile eşleecek. Peki Konyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, A.Kerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Jesse Sekidika, Cikalleshi

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip Uysal, Atiba, Ajdin Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk Tosun

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak. Konya Büyükşehir Beledite Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİLER?

Siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İttifak Holding Konyaspor ise Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SÜPER LİG'DE KONYASPOR'A KARŞI OYNADIĞI İKİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda deplasmanda oynanan müsabakadan 4-1'lik skorla ayrılmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan iç saha maçında ise Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

 

CANLI | Konyaspor-Beşiktaş Maçta ilk 11ler belli oldu...

 

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam
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