CANLI | Konyaspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde inişli çıkışlı bir perforsmans sergileyen Konyaspor'da hedef mutlak galibiyet. Konuk Çaykur Rizespor ise son haftalarda evinde önce Göztepe ardından Antalyaspor'u mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu oynanan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Şeker'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cem Satman yapıyor.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Adil, Jevtovic, Oğuz Kaan, Skubic, Shengelia, Hadziahmetovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

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