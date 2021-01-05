Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | Konyaspor - Galatasaray
05.01.2021 - 16:32 |

CANLI | Konyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 15 haftada 30 puan toplayan Sarı Kırmızılı takım geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalmış ve zirve yarışında yara almıştı. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Konyaspor - Galatasaray
ABONE OL

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadeleden 3 puan çıkarması halinde zirveye oturacak olan Galatasaray puanını 33'e yükseltecek. Arda Kardeşler'in yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Konyaspor - Galatasaray

 

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Diagne.

 

 

CANLI | Konyaspor - Galatasaray

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 3. SIRADA

Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray çıktığı 15 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Galatasaray 30 puan topladı ve ligde 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 4. ve 5. haftada Kasımpaşa ve Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, 12. haftada ise Karagümrük'e mağlup oldu.

KONYASPOR DÜŞME HATTININ 4 PUAN ÜSTÜNDE

Konyaspor geride kalan 16 haftada 15 müsabakaya çıkan Konyaspor çıktığı 15 maçtan 19 puan çıkardı. Geride kalan 15 müsabakadan 5 kez galip gelen Konyaspor 4 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. 6 müsabakadan ise mağlup ayrılan Konyaspor düşme hattının sadece 4 puan üstünde 12. sırada yer alıyor.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri - Falcao'dan şok Galatasaray hamlesi

Radamel Falcao'nun AS Monaco Formasıyla En İyi 5 Golü

 

Memphis Depay'ın Lyon formasıyla attığı goller!
daha fazla video için



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fatih Karagümrük, Vegar Eggen Hedenstad transferini resmen açıkladı

Son dakika | Fatih Karagümrük, Vegar Eggen Hedenstad transferini resmen açıkladı

Kayserisporlu Miguel Lopes, PFDK'ya sevk edildi

Kayserisporlu Miguel Lopes, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika - Fatih Karagümrük'ten 2 transfer

Son dakika - Fatih Karagümrük'ten 2 transfer

CANLI | Konyaspor - Galatasaray

CANLI | Konyaspor - Galatasaray

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet