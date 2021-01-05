CANLI | Konyaspor - Galatasaray

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadeleden 3 puan çıkarması halinde zirveye oturacak olan Galatasaray puanını 33'e yükseltecek. Arda Kardeşler'in yönettiği müsabaka saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Diagne.

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 3. SIRADA

Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 1 haftayı bay geçen Galatasaray çıktığı 15 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Galatasaray 30 puan topladı ve ligde 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 4. ve 5. haftada Kasımpaşa ve Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, 12. haftada ise Karagümrük'e mağlup oldu.

KONYASPOR DÜŞME HATTININ 4 PUAN ÜSTÜNDE

Konyaspor geride kalan 16 haftada 15 müsabakaya çıkan Konyaspor çıktığı 15 maçtan 19 puan çıkardı. Geride kalan 15 müsabakadan 5 kez galip gelen Konyaspor 4 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. 6 müsabakadan ise mağlup ayrılan Konyaspor düşme hattının sadece 4 puan üstünde 12. sırada yer alıyor.

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