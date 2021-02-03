03.02.2021 - 17:58 |
CANLI | Konyaspor - Gençlerbirliği
Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Konyaspor, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.
Bu karşılaşma öncesi 4 haftadır galip gelemeyen Konyaspor 23 puana sahip. Ligde üst üste 5 maçtır mağlup olan Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Furman, Stancu, Sefa Yılmaz, Zargo, Candeias, Piris, Ömürcan, Polomat, Murat Yıldırım