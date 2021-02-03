CANLI | Konyaspor - Gençlerbirliği

Konyaspor, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.

Bu karşılaşma öncesi 4 haftadır galip gelemeyen Konyaspor 23 puana sahip. Ligde üst üste 5 maçtır mağlup olan Gençlerbirliği'nin ise 19 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Furman, Stancu, Sefa Yılmaz, Zargo, Candeias, Piris, Ömürcan, Polomat, Murat Yıldırım