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16.01.2021 - 12:46 |

CANLI | Konyaspor - Göztepe

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

CANLI | Konyaspor - Göztepe
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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin inişli çıkışlı takımlarından İttifak Holding Konyaspor, 6 haftadır ligde galip gelemeyen Göztepe'yi ağırlıyor. Konyaspor 22 puanla 10. sırada yer alırken konuk Göztepe 19 puanla 17. sırada yer alıyor. 

Karşılaşa beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Kemal Yılmaz yapıyor.

CANLI | Konyaspor - Göztepe

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cheriff

CANLI | Konyaspor - Göztepe

Göztepe'nin 2020-21 Sezonu Forma Tanıtımı

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    Skorer TV Özel | Engin Baytar
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