CANLI | Konyaspor - Göztepe

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin inişli çıkışlı takımlarından İttifak Holding Konyaspor, 6 haftadır ligde galip gelemeyen Göztepe'yi ağırlıyor. Konyaspor 22 puanla 10. sırada yer alırken konuk Göztepe 19 puanla 17. sırada yer alıyor.

Karşılaşa beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından takip edebilirsiniz. İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçını hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Kemal Yılmaz yapıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Amir, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cheriff

Göztepe'nin 2020-21 Sezonu Forma Tanıtımı