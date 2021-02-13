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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri CANLI | Leicester City - Liverpool
13.02.2021 - 14:35 |

CANLI | Leicester City - Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Leicester City sahaasında Liverpool'u konuk ediyor. Ocak ayında transfer olan milli yıldız Ozan Kabak ilk kez Liverpool ile 11'de.

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Premier Lig'de günün ilk maçında heyecan dorukta. Ada'nın güçlü ekiplerinde Leicester City evinde son şampiyon Liverpool'u konuk ediyor.

OZAN KABAK İLK 11'DE
Ocak ayında Liverpool'a kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak ilk kez 11'de görev yapıyor. King Power Stadyumu'nda saat 15:30'da başlayadı.

İLK 11'LER
Leicester: Scmeichel, Ricardo, Evans, Çağlar Söyüncü, Amartey, Tielemans, Ndidi, Barnes, Maddison, Albrighton, Vardy

Ev sahibi ekibinde Cengiz Ünder yedekte

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Milner, Wijnaldum, Jones, Salah, Mane, Firmino

KLOPP'TAN OZAN KABAK'A DESTEK

Tecrübeli teknik adam Klopp yeni transfer Ozan Kabak için; "Yapılması gereken her şeyi yaptılar. Oyun planımıza uyum sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem Ozan hem de Ben, sakin ve öğrenmeye oldukça istekliler. Uyum sağlamak için büyük çaba sarf ediyorlar. Tekrar söylüyorum, bu çok önemli bir davranış. İkisinin de sahada olması halinde, yaptıklarımıza alışmış diğer dokuz oyuncumuz var. Şu ana kadar her şey yolunda ve şimdi bir karar vermemiz gerekiyor.' dedi.

CANLI | Leicester City - Liverpool

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