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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Leipzig - Liverpool!
16.02.2021 - 15:17 |

CANLI | Leipzig - Liverpool!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Koronavirüs nedeniyle Macaristan'da Puskas Arena'da oynanan müsabaka saat 23.00'te başladı. Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı.

CANLI | Leipzig - Liverpool!
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Şampiyolar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig, İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Daha önce hiç karşı karşıya gelmeyen iki takım, rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek için sahaya çıktı. Liverpool'da Ozan Kabak maça 11'de başlıyor.  Macaristan'da Puskas Arena'da oynanan müsabaka saat 23.00'te başladı.

 

İLK 11'LER!

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, Dani Olmo, Sabitzer.

Liverpool: Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Thiago, Jones, Salah, Mane, Firmino.

 

SON 16'YA NASIL YÜKSELDİLER?

PSG, Başakşehir ve Manchester United'ın olduğu grupta mücadele eden RB Leipzig, 12 puanla grubu ikinci sırada bitirmişti.

Liverpool ise Midtjylland, Atalanta ve Ajax'ın olduğu grupta 13 puan toplamış ve lider olarak son 16'ya yükselmişti.

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonunda ilk maçlar 16-17 Şubat tarihleri arasında rövanş maçları ise 23-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

BAZI STATLARA KORONAVİRÜS ENGELİ

Devler Ligi'nde bu turda bazı maçlar, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ev sahibi ülkelerde oynanamayacak.

Leipzig - Liverpool ve Gladbach - Manchester City müsabakaları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleştirilecek.

CANLI | Leipzig - Liverpool

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