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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri CANLI | Lille - Milan
26.11.2020 - 20:52 |

CANLI | Lille - Milan

UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. hafta maçında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.55'te başladı.

CANLI | Lille - Milan
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 4. hafta maçında Lille ile Milan kozlarını paylaşıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı Milan ise rakibini devirmenin peşinde. Müsabaka saar 20.55'te başladı.

CANLI | Lille - Milan

İLK 11'LER
Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandeva, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, David, Yusuf Yazıcı

Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Hauge, Tonali, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic

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