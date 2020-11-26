CANLI | Lille - Milan

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 4. hafta maçında Lille ile Milan kozlarını paylaşıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı Milan ise rakibini devirmenin peşinde. Müsabaka saar 20.55'te başladı.

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandeva, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, David, Yusuf Yazıcı

Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Hauge, Tonali, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic