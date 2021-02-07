07.02.2021 - 16:59 |
CANLI | Liverpool - Manchester City!
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Brighton ile oynadığı maçı kaybeden Liverpool dev rakibini yenerek puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arıyor. Liverpool'da Ozan Kabak kulübede yer alıyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Liverpool'da Ozan Kabak kulübede yer aldı. Müsabaka saat 19.30'da başladı.
Liverpool - Manchester City ilk 11'ler...
Liverpool: Alisson, Arnold, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Mane, Salah, Firmino
Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling