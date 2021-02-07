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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri CANLI | Liverpool - Manchester City!
07.02.2021 - 16:59 |

CANLI | Liverpool - Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Brighton ile oynadığı maçı kaybeden Liverpool dev rakibini yenerek puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arıyor. Liverpool'da Ozan Kabak kulübede yer alıyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.

CANLI | Liverpool - Manchester City!
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Liverpool'da Ozan Kabak kulübede yer aldı. Müsabaka saat 19.30'da başladı.

Liverpool - Manchester City ilk 11'ler...

Liverpool: Alisson, Arnold, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Mane, Salah, Firmino

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

 

CANLI | Liverpool - Manchester City

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