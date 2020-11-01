01.11.2020 - 17:35 |
CANLI | Manchester United - Arsenal
Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United sahasında Arsenal ile karşılaşıyor. Dev müsabaka saat 19.30'da başladı.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.
İLK 11'LER
M.United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Pogba, B. Fernandes, Greenwood, Rashford
Arsenal: Leno, Gabriel, Holding, Tierney, Bellerin, Saka, Thomas, Elneny, Willian, Aubameyang, Lacazette