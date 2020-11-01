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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri CANLI | Manchester United - Arsenal
01.11.2020 - 17:35 |

CANLI | Manchester United - Arsenal

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United sahasında Arsenal ile karşılaşıyor. Dev müsabaka saat 19.30'da başladı.

CANLI | Manchester United - Arsenal
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı.

CANLI | Manchester United - Arsenal

 

İLK 11'LER

M.United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Pogba, B. Fernandes, Greenwood, Rashford

Arsenal: Leno, Gabriel, Holding, Tierney, Bellerin, Saka, Thomas, Elneny, Willian, Aubameyang, Lacazette

CANLI | Manchester United - Arsenal

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