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24.11.2020 - 14:57 |

CANLI | Manchester United - Başakşehir

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçlarında temsilcimiz Başakşehir, İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor.

CANLI | Manchester United - Başakşehir
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İşte Manchester United - Başakşehir karşılaşmasından kareler...
İşte Manchester United - Başakşehir karşılaşmasından kareler...
İşte Manchester United - Başakşehir karşılaşmasından kareler...
İşte Manchester United - Başakşehir karşılaşmasından kareler...Haberin Tüm Fotoğrafları

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Başakşehir, bu gece saat 23.00'de İngiltere'de Manchester United karşısına çıkıyor.

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere verilen ara öncesinde İstanbul'da konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla geçen Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, bu akşam Old Trafford'dan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan'in yöneteceği kritik mücadele öncesinde H Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

CANLI | Manchester United - Başakşehir

İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

 

 

CANLI | Manchester United - Başakşehir

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