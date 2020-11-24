CANLI | Manchester United - Başakşehir

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Başakşehir, bu gece saat 23.00'de İngiltere'de Manchester United karşısına çıkıyor.

UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere verilen ara öncesinde İstanbul'da konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla geçen Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, bu akşam Old Trafford'dan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan'in yöneteceği kritik mücadele öncesinde H Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba



