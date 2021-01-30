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30.01.2021 - 15:14 |

CANLI | Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Süper Lig'in 22. haftasında dün Okan Buruk'la yollarını ayıran Medipol Başakşehir kendi evinde sezonun flaş ekibi Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

CANLI | Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor
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Süper Lig'de çıkış arayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında Atakaş Hatayspor'la karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. 

 

CANLI | Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

CANLI | Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor

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