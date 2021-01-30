30.01.2021 - 15:14 |
CANLI | Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor
Süper Lig'in 22. haftasında dün Okan Buruk'la yollarını ayıran Medipol Başakşehir kendi evinde sezonun flaş ekibi Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de çıkış arayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında Atakaş Hatayspor'la karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.
Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf