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06.02.2021 - 15:21 |

CANLI | Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul derbisinde galibiyete hasret kalan Medipol Başakşehir son haftaların formda ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

CANLI | Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
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Süper Lig'in 24. haftasında, iki İstanbul takımının kapışmasında Medipol Başakşehir, bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçın hakemi Halil Umut Meler.

Hasrete son verme peşinde

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Ligde çıktığı son 5 maçını kazanamayan ve bu süreçte yalnızca iki puan toplayabilen turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray deplasmanından 3-0'lık skorla eli boş dönmüştü. Başakşehir, düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunuyor.

Karagümrük çıkışa geçti

Ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, hareketli geçen yaz döneminin ardından, devre arasında da İtalyan ağırlıklı takviyeleriyle formunu yükseltmişti. Son 6 maçından 13 puan çıkaran tek mağlubiyetini ise Beşiktaş'a karşı alan ekipte, Ndao ve Borini'nin yüksek form grafiği dikkat çekiyor.

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CANLI | Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük

 

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