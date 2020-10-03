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03.10.2020 - 15:53 |

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı 3 lig maçından da yenik ayrıldı. Turuncu Laicvertli takım kötü gidişata son vermek istiyor. Göztepe ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Süper Lig'in ilk 3 haftasını geride bıraktı.

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de geçtiğimiz hafta oynana Karagümrük maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Karşılaşma beINSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Medipol Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını Özgür Yanka'ya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz.

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

İŞTE 11'LER;

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Ba

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown 

CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Göztepe vs Gaziantep Maçının Perde Arkası

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