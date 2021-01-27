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HaberlerTrabzonspor Haberleri CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor
27.01.2021 - 20:20 |

CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor

Süper Kupa sahibini buluyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor
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Süper Kupa'da Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J.Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

 

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CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor

 

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