27.01.2021 - 20:20 |
CANLI | Medipol Başakşehir - Trabzonspor
Süper Kupa sahibini buluyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.
Süper Kupa'da Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor ile karşılaşıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Zorlu mücadeleyi Skorer'in canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J.Fernandes, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny