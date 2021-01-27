CANLI | Mesut Özil imzayı atıyor...

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil için imza töreni düzenleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde açıklamalarda bulundu

"Hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Mesut'un da aramıza katılmasıyla birlikte umarım nice güzel şampiyonluklarımız olacak. Kulübümüz için tarihi günlerden biri daha. Gerek yurt içi gerek yurt dışı 150'nin üstünde talep aldık."

İŞTE MESUT ÖZİL'İN TRANSFER SÜRECİ

"Mesut pek çok kez Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını değişik yerlerde dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un düğün gününü esas aldık. O gün Acun Ilıcalı bir tweet attı ve "İnşallah vatan hasretin sona erer." dedi. Bu tweet Fenerbahçe taraftarlarının beklentisini artırdı. Bu hikayenin pek çok kahramanı var. Tüm bunların ötesinde sevgili Acun Ilıcalı'nun çok büyük maddi manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil. Bağlantı yapacaktık ama saat farkı nedeniyle yapamadık. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Bi yaz günü oturduk konuşuyorduk. Acun bana "Başkan, Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocak ayında imzayı attıralım sezon sonu Fenerbahçe'ye gelir." dedi. Ben, "Bu maddi olanakları nasıl sağlayacağız" dedim. Acun Ilıcalı, "Mesut Özil sadece futbolcu değil. Ticari olarak da kulübe büyük fayda sağlar." dedi. Süreç böyle başladı. Biz Kasım ayında Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ile görüştük. Bu konuşmanın devamında bu transferin olabileceğine inandım. Erkut ,"Bir gün kariyerinde Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında istemiyor. Şu an böyle bir fırsat var ve kısa süre içinde görüşmelere başlayalım." dedi."

"ARSENE WENGER İLE GÖRÜŞTÜM"

"Ben, Emre Belözoğlu ve Acun ayrı ayrı zamanlarda Londra'ya gittik. Gizli kalsın istedik. Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm. Bizim için çok faydalı bir görüşme oldu. 10 Aralık'ta Londra'da bir dostumuzun evinde Mesut Özil ile tanıştık. Ben, Selahattin Bak, Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu hep birlikte oturduk, dertleştik. Konuşmada esnasında Mesut Özil, Fenerbahçe'de oynama hayalinden bahsetti ve maddi konuları dert etmeyeceğini ifade etti. Bu görüşmenin ardından Arsenal ile görüşmelerde ilerleme kaydettik ve bugün karşınızdayız."

"BU TRANSFERDE EN BÜYÜK PAY ACUN'UN"

"Bu transferde birçok kişinin emeği var ama Acun Ilıcalı'nın emeği çok büyük. Tüm yönetici arkadaşlarımıza, Erkut Söğüt'e ve bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kariyerinde birçok başarısı var. Real Madrid'den Arsenal'e rekor bedelle transfer oldu ve kamuoyunda, "Arsenal artık büyük oynuyor." ifadeleri yer aldı"."

"MESUT ÖZİL İÇİN ÖZEL KAMPANYA BAŞLATMADIK"

"Taraftarlarımıza 'Mesut Ol' kampanyasına destek çağrısını yaptık ama Mesut Özil için özel kampanya başlatmadık. Bu çağrı 'Fener Ol' kampanyasının devamı niteliğini taşıdı. Çeyrek milyona yaklaştık."

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

"Mesut'a 'Hoş geldin' demek istiyorum. Hepimiz için bir rüyaydı, Mesut'un da hayaliydi. Yönetim kurulu olarak payımız olduysa ne mutlu bizlere. Bu transfer sürecinde yakından tanıdığım Mesut Özil, samimiyeti, yardımseverliği ve memleket sevgisiyle birçok kişiye örnek oldu. Mesut'un değerli eşine ve Özil ailesine bu transfer sürecindeki yaklaşımları sebebiyle teşekkür ediyorum."

Mesut Özil'in açıklamaları

"Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. Takıma sahada yeteneğimle yardımcı olacağım. Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum o yüzden herkese teşekkür ediyorum."

Soru cevap

"Seni kim Fenerbahçeli yaptı?"

Mesut Özil: Kendim Fenerbahçeli oldum. Arkadaşlarımdan kimisi Galatasaraylı, kimisi Beşiktaşlı oluyordu. Ben Fenerbahçeli oldum."

"Geçmiş zamanda Jay Jay Okocha'yı beğendiğini söylemişti. Şu an kimi beğeniyor.?"

Mesut Özil: Eskiden Fenerbahçe'yi seyrederken Okocha'yı oynayış tarzıyla çok beğeniyordum. Şu anda Pelkas'ı beğeniyorum çünkü çok yetenekli bir oyuncu."

Türkiye'nin Real Madrid'in de kupalar kazanabilecek misin?

Mesut Özil: Fenerbahçe her zaman ligi kazanmak için oynuyor. Bunu bu sezon gerçekleştirmek istiyoruz.

Baskı hissediyor musun?

Mesut Özil: Bir futbolcu her zaman baskı hisseder. Son dönemlerde büyük kulüplerde oynadım ve orada da baskıyı hissettim. Çok büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe bambaşka.

Evine dönmüş gibi hissediyor musun?

Mesut Özil: Benim için gurur verici bir durum. Sabırsızlıkla bugünü bekliyordum. En kısa zamanda antrenmanlarda takım arkadaşlarımla çalışarak hazır hale gelmek istiyordum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şeydi. İki taraf için de hayırlısı olsun.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu transfer etme politikası devam edecek mi?

Ali Koç: Geçmişte büyük yıldızları kadromuza kattık ama şu anda bunu gerçekleştirmek zor. Daha çok alt yapıya yönelmemiz gerekiyor."

Avrupa'da başarı elde etme adına yönetimle görüşmeniz oldu mu?

Mesut Özil: Özel olarak bu konuyu konuşmadık. Futbolcular zaten bunun bilincinde."

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, saat 15.00'te başlayacak imza törenine 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulunmuştu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.