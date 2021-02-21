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Haberlerİtalya Serie A Haberleri CANLI | Milan - Inter
21.02.2021 - 17:23 |

CANLI | Milan - Inter

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Milan Inter karşılaşması oynanıyor. Mücadele saat 17.00'de başladı.

CANLI | Milan - Inter
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İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Milan Inter karşılaşması oynanıyor. Mücadele saat 17.00'de başladı. Inter ligde 50 puanla sıralamanın başında yer alıyor. Milan’ın 49 puanı bulunuyor

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Kjaer, Tonali, Hakan Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessie, Ibrahimovic, Rebic

Inter: Handanovic, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku, Martinez, Perisic

CANLI | Milan - Inter

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