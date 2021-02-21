21.02.2021 - 17:23 |
CANLI | Milan - Inter
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Milan Inter karşılaşması oynanıyor. Mücadele saat 17.00'de başladı.
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Milan Inter karşılaşması oynanıyor. Mücadele saat 17.00'de başladı. Inter ligde 50 puanla sıralamanın başında yer alıyor. Milan’ın 49 puanı bulunuyor
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Kjaer, Tonali, Hakan Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessie, Ibrahimovic, Rebic
Inter: Handanovic, de Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku, Martinez, Perisic