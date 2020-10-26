CANLI | Milan Roma

Serie A'nın 5. haftasında ilk sıradaki Milan, kendi evinde 9. sırada bulunan Roma'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan Milan galibiyetine bir yenisini daha katmak isterken Roma ise ezeli rakibinden 3 puan koparıp üst sıralara çıkmanın peşinde... Dev karşılaşma saat 22.45'te başladı.

İLK 11'LER

Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Hakan, Leão, Ibrahimovic

Roma: Mirante, Ibañez, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

20 MAÇTA 17 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Bireysel performansı ile göz dolduran Milan son 20 maçında 17 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken sadece 3 kez de berabere kaldı. 20 maçında mağlubiyeti olmayan Milan son yenilgisini 8 Mart’ta Genoa’ya karşı almıştı

Maç öncesi ev sahibi ekipte Musaccihio, Rebic ve Gabbia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Roma’da ise sakatlıkları süren Smalling, Pastore, Diawara, Zaniolo ve Calafori maçta oynamadı.

Juventus 2-2 Roma Maç Özeti