CANLI | Milan Roma
Serie A'nın 5. haftasında Milan kendi evinde Roma'yı konuk ediyor. Mücadele saat 22.45'te başladı.
Serie A'nın 5. haftasında ilk sıradaki Milan, kendi evinde 9. sırada bulunan Roma'yı ağırlıyor. Ligde 4'te 4 yapan Milan galibiyetine bir yenisini daha katmak isterken Roma ise ezeli rakibinden 3 puan koparıp üst sıralara çıkmanın peşinde... Dev karşılaşma saat 22.45'te başladı.
İLK 11'LER
Milan: Tataruşanu, Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Hakan, Leão, Ibrahimovic
Roma: Mirante, Ibañez, Mancini, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko
20 MAÇTA 17 GALİBİYET 3 BERABERLİK
Bireysel performansı ile göz dolduran Milan son 20 maçında 17 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken sadece 3 kez de berabere kaldı. 20 maçında mağlubiyeti olmayan Milan son yenilgisini 8 Mart’ta Genoa’ya karşı almıştı
Maç öncesi ev sahibi ekipte Musaccihio, Rebic ve Gabbia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Roma’da ise sakatlıkları süren Smalling, Pastore, Diawara, Zaniolo ve Calafori maçta oynamadı.
Juventus 2-2 Roma Maç Özeti