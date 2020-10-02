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02.10.2020 - 19:45 |

CANLI | MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig'de 4. haftasında MKE Ankaragücü, bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.

CANLI | MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor
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Süper Lig'de 4. haftasında MKE Ankaragücü, bugün Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele saat 20.00'de başladı.

İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper, Adzic, Börven

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga

CANLI | MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor

 

Sezona Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisiyle başlayan başkent ekibi, Sivas Deplasmanından 1 puanla dönmüştü. 1 puanı bulunan Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor.

Lige Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Hes Kablo Kayserispor, daha sonra Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından yenik ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip Başkent deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişe dur demek istiyor.

CANLI | MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor

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