02.01.2021 - 12:33 |
CANLI | MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 16. haftasında alt sıralardan kurtulma savaşı veren Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 16. haftasında 16.00 seansında MKE Ankaragücü'nün konuğu Yeni Malatyaspor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.
İLK 11'LER:
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Tiago Pinto, Voca, Lobzhanidze, Lukasik, Paintsil, Endri Cekici, Bolingi
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Ahmet, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay, Olcay, Tetteh