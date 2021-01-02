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HaberlerSüper Lig Haberleri CANLI | MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
02.01.2021 - 12:33 |

CANLI | MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında alt sıralardan kurtulma savaşı veren Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

CANLI | MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'in 16. haftasında 16.00 seansında MKE Ankaragücü'nün konuğu Yeni Malatyaspor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.  

CANLI | MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
 

İLK 11'LER:

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Tiago Pinto, Voca, Lobzhanidze, Lukasik, Paintsil, Endri Cekici, Bolingi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Ahmet, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay, Olcay, Tetteh

CANLI | MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

 

 

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