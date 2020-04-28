CANLI | Ogeday Girişken, Skorer canlı yayınında!

Survivor'ın 2017 Şampiyonu Ogeday Girişken, Skorer Instagram hesabında Caner Bakır'ın sorularını yanıtlıyor.

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

Doğum günü kutlamayı çok sevmiyorum. Düğüne gideceksin takım elbise giyeceksin falan. Bana spor dersen zaman mekan tanımam hemen yaparım. Diğerinde daralıyorum. Bu sene doğum günü karantinaya denk geldi.

Bir hastalandım. Bademciklerim şişti. Kronik olarak. Eğer salgın olmasa aldıracaktım. Dün azaldı antrenman yapayım dedim sonlara doğru vitesi azalttım. 10 kilometre yürüyüş yaptım bugün. Maskemi eldivenimi taktım insanlardan uzak yürüdüm. Keşke bugünler olmasaydı maalesef böyle oldu. Değerlendirmeye çalışıyorum.

Kitap okuma alışkanlığını edinemedim hiperaktif olduğum için. Odaklanamıyrum. Dizilere başladım. Breaking Bad'i bitireceğim yakında. Herkes izlemiştir, geriden geliyorum biraz. Game Of Thrones'u izlemedim ama bahanem var. Fenerbahçe'de kamplar çok yoğun geçtiği için çok girişemedim dizilere. İnsanlar diyorki ne şanslısın abi izlemedin dizleri daha. Tabi şanslıyım daha izleyeceğim maden çok var.

Survivor'ı izliyorum. Kim iyi kim kötü bakıyorum. Güzel bir sezon oluyor. Kurallar yeni. Bir daha All-star olduğunda giderim.

Bizim sezon en uzun sezondu. Ocak 13'te gittim. Yarışmadan çıktığım gün 22 Haziran'dı. Bizdeki isimler Serhat Akın, İlhan Mansız vardı. İsim olarak bilmeyen yok. Onlarla yarışıp birinci gelmek insanı onure ediyor. Fazla rekabet içerin sene oldu. 1. ayın sonuna doğru anca boğaça yedik. Şimdi öyle değil. Börekler havada uçuşuyor. Üzülmedim değil ( Gülerek)

Benim sakalım inanılmaz bir hal almıştı. içine bir şey sıkıştırsam girerdi. Dayanamadım kestim sonra. Tabi kilo da aldım diyete girdim.

Bu sezon Survivor'da favorim olarak Gönüllüler'de Barış, Berkan, Cemal Can iyi. Ünlüler takımından kimse yok. Performans anlamında çok gösteremediler. Bu sene şampiyon Gönüllüler'den çıkar diyorum. Bu sene diyaloglar daha ön planda.

O kavgalar senaryo mu diye soruyorlar kim kimi böyle kavgaya sokabilir ki. Mantıklı değil. Bu şartlar içinde sinirlenmemek mümkün mü? Birikiyor patlıyor. Kavga olmaması mümkün değil. Bu sene daha fazla oldu. Keşke olmasaydı. İnsanla uğraşmak çok zordur. Kimseyi memnun edemezsin. Amacın var şampiyon olmak. Şampiyonluk için strateji kuran da var normal olarak giden de var. Okul desem yeridir.

Bu sene kadınlarda favorim Meryem'di. Sakatladı ona üzüldüm. Nisa sempatik alıp götürecek potansiyeli vardı. Ama mental olarak düşmesi, yapamıyorum modu insanları 'git artık' düşüncesine sevk etti. Buraya yarışmaya, şampiyon olaya geldin. Daha hırslı olanlar beni daha çok cezbediyor. Aycan da çok sessiz kaldı. Elif iyi yarışmacı ama onda göremiyorum bu hırsı. Evrim dikkat çekiyor. Buraya geleceğini hiç tahmin etmezdim. Kavga oluyor Evrim araya girip ayırmaya çalışıyor. Evrim'in antipatik olduğu yerler var ama şu anda kadınlar içinde kim desen Evrim en yakın şampiyonluğa. Evrim'in kendine özgüveni geldi. Ona değer veriliyor.

Tek kişiyle parkura çıkacak olsam Survivor'da iki kişiyle yarışmayı çok isterim. Hilmi Cem ve Turabi ile yarışmayı çok isterdim. Onlarla yarışmadaki performansımı nerede kalıp kalmayacağımı görmek isterdim.