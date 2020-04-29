 CANLI | Olcay Şahan, Skorer canlı yayınında

Yıldız futbolcu Olcay Şahan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor.

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Süper Lig kulüpler ekonomik olarak sıkıntıya gidecek. O yüzden istediğimiz olacak. yerli futbolcuya yönelecek kulüpler. Bizim açımızdan daha iyi olacak.

Sezon başı tatilden geri dönüş gibi oldu. Bir heyecan var. utbol oynama durumumuz var. Keyifli geçiyor ama hala adapte olamadık. Hoca bir şey söylüyor biz hala laubaliyiz ( Gülerek) Daha ciddi olmalıyız. Ramazan'dan sonra Türkiye'nin bu süreci atlatacağını düşünüyorum. Bir ay sonra Süper Lig başlayacak gözüküyor.

Bence en keyfli sezon bu sezon. İnanılmaz çok şampiyonluk için mücadele eden takım var ve ayrıca kümede kalmak için de aynı şekilde çok takım var. Son 8 haftanın çok keyifli geçecektir. Ölüm kalım maçları var. Hem şampiyonluk hem küme savaşı olacak. Bir an önce futbol oynamak istiyoruz.

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