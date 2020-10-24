CANLI | Osasuna - Atletic Bilbao

İspanya La Liga'da Osasuna evinde Atletic Bilbao'yu konuk ediyor. Müsabaka saat 19.30'da başladı. Mücadele D Smart ve You Tube üzerinden canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Osasuna: Herrera, Nacho Vidal, David García, Aridane, Juan Cruz, Roncaglia, Oier, Inigo, Ruben García, Jony, Gallego.

Athletic: Unai Simon; Capa, Yeray, Íñigo, Balenziaga; Dani García, Unai Lopez; Muniain, Raul Garcıa, Berenguer; Williams

İŞTE OSASUNA - ATLETİC BİLBAO CANLI YAYINI