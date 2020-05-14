CANLI | Özgün Uğurlu, Skorer yayınında!

Beşiktaş taraftarı şarkıcı Özgün Uğurlu, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor.

Tecrübeli isim ayrıca canlı yayında izleyenlerin merak ettiklerine de cevap veriyor.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Ediz (oğlu) ile vakit geçiriyorum. Ev işleri bitmiyor. Müzikal faaliyetleri devam ettiriyorum, You tube için bir şeyler çekiyorum. Bu işin bir an önce geçmesini bekliyoruz. Ediz 24 saat şarkı açın durur. En büyük keyfi. Oyuncaklarla çok alakası yok. Konuşmadan şarkıların sözlerini ezberliyor. Müziği çok seviyor.

Spor yapıyorum ama 1.5 kilo kadar aldım. Akşamları dizi- çekirdek, sabahları ekmek biraz kilo aldırdı. Bu hafat diyete başladık. Ediz çok erken kalıyor 5 gibi kalkıyor. Sokağa çıkamadığı için evde enerjisini boşaltıyor. Günde 3 antrenman biraz zor oluyror.

Süper Lig biraz daha İngiltere Premeir Lig'e benzemeye başladı. Daha çok takım yukarıya oynuyor. 3 büyükler çok kötü. Beşiktaş'ın toparlanmasına biraz daha var diyordum koronavirüs çıktı. Normalde yaz bittikten sonra futbolcular tatil dönüşü çok zorlanıyorlardı. Bakalım e olacak. Sergen hocanın gelmesine çok sevindim. 1-2 sene sonra bence iyi oalcağız.

Ahmet Nur Çebi'ye çok üzüldüm. Koronavirüs çıkmış takımda ayrıca 8 kişide. Nasıl lig başlayacak bilmiyorum.

Eldeki kadro çok önemli. İyi bir ruh var takım ile taraftar arasında. Bu işin yüzde 60'ı. Sergen futbol kapasitesi yüksek bir insan. İyi transferle ayağa kalkacaktır Beşiktaş. Kendin yetiştirmediğin sürece bunlarla uğraşmak zorundasın. Kiralık olacak getirdiklerin.

Korona sonrası transfer nasıl olacak?

1-2 sene sabredeceğiz. Gençlerin çıkmasını bekleyeceğiz. Kulüpler bu süreçte zorlanacak.

Sivasspor'un

Galatasaray biraz avantajlı gözüküyor iyi kadrosu var. Sivas'ın olmasını çok isterim. Bu şampiyonluk mücadelesi Galatasaray'ın biraz genlerinde var. Ben Fenerbahçe'nin de toparlanmasını istiyorum. Güzel futbol olsun istiyorum. Şu VAR odası biraz daha işlerini iyi yapsın. Bir maç izliyorsun 2 hata sonra olay bambaşka hal alıyor. VAR olsa anlayacağım. Oyunu da duruyor.

Mario Gomez cevabı

Gidince üzülüyor insan. Talisca, Aboubakar gitti üzüldüm. Bir tek Karius'a üzülmedim.

"Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönmez"

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye dönmez. Dönmez ya. Hayallerim yıkılır dönere. İnancım kalmaz Beni de ona benzetiyorlar.

Abdullah Avcı ile neden olmadı?

Olmayınca olmuyor. Abdullah Avcı biraz ısrarcıydı. Mevcut kadroya uygun değil de Başakşehir'de ki sistemi uygulamaya çalıştı. Bambaşka yapıda kulüp burası. Üzüldüm başarılı olamamasına. çok başarılı bir hoca. Dünyanın er yerinde oluyor bunlar. Adam İspanya'yı dünya şampiyonu yapıyor biz beğenmiyoruz (Aragones)

"Falcao sürekli sakat"

Formunda, iyi durumda olan dünya starları buraya gelmez. Çok yüksek paralar alıyor. Sen kendini onun yerine koy. İspanya, İngiltere seçeneği varken Türkiye'ye geliyorsan.. Çok umutlanmıyorum. Şüphesiz Falcao çok büyük yetenek. Sürekli sakat ama. Biraz da geç gelmesinden kaynaklı oluyor. Roberto Carlos'un Sivas'a teknik direktör olması gibi. Adam Fenerbahçe'ye geldi sonra Sivas'a hoca oldu.