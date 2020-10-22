22.10.2020 - 16:09 |
CANLI | Panathinaikos Fenerbahçe Beko
Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'un konuğu oluyor. EuroLeague'in son iki haftasından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, kötü gidişe dur demek istiyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos'la karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına çıktı. Son iki haftadır EuroLeague'ide kazanamayan Fenerbahçe Beko sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. OAKA’da oynanan müsabaka saat saat 21.00'de başladı.
PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE: 51-45
*3. çeyrek oynanıyor
AVRUPA KUPALARINDA 542. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 542. maçına Panathinaikos karşısında çıktı.. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 541 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 231'ini ise kaybetti.
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