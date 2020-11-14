CANLI | Portekiz - Fransa

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Portekiz ve Fransa karşı karşıya geliyor. İki takım da topladığı 10 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 22.45'te başladı.

İLK 11'LER

Portekiz: Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Carvalho; Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo.

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Kante, Rabiot, Pogba; Coman, Martial, Griezmann.

Uluslar A Ligi Grup 3'te mücadele eden iki takımda, 4 maç yaptı ve 10 puana ulaştı. Bu maçla birlikte aralarında eşitliği bozacak olan Portekiz ve Fransa, gruptaki liderliği de elde edecek.