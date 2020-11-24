CANLI | PSG - Leipzig

Temsilcimiz Medipol Başakşehir2in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Fransız temsilcisi PSG evinde Alman temsilcisi Leipzig'i ağırlıyor. Grupta 3 maç sonunda 3 puanı bulunan PSG bu maçı kazanarak gruptan çıkma adına yeniden avantajlı konuma gelmek istiyor. Leipzig ise 6 puanla ikinci sırada. Alman temsilcisi Fransa'dan en az 1 puanla dönerek gruptaki avantajını korumanın peşinde.

Hakem Danny Makkelie yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor... Karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz...

İŞTE 11'LER

PSG: Navas, Marquinhos, Florenzi, Bakker, Diallo, Herrera, Paredes, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe

RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Mukiele, Nkunku, Olmo, Poulsen, Forsberg

Kylian Mbappe PSG Formasıyla 100 Gole Ulaştı