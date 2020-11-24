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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | PSG - Leipzig
24.11.2020 - 23:05 |

CANLI | PSG - Leipzig

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain, Fransa'da Alman temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor.

CANLI | PSG - Leipzig
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Temsilcimiz Medipol Başakşehir2in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Fransız temsilcisi PSG evinde Alman temsilcisi Leipzig'i ağırlıyor. Grupta 3 maç sonunda 3 puanı bulunan PSG bu maçı kazanarak gruptan çıkma adına yeniden avantajlı konuma gelmek istiyor. Leipzig ise 6 puanla ikinci sırada. Alman temsilcisi Fransa'dan en az 1 puanla dönerek gruptaki avantajını korumanın peşinde.

Hakem Danny Makkelie yönettiği karşılaşma  beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor... Karşılaşmanın canlı anlatımı ayrıca SKORER'den takip edebilirsiniz...

 

CANLI | PSG - Leipzig

İŞTE 11'LER

PSG: Navas, Marquinhos, Florenzi, Bakker, Diallo, Herrera, Paredes, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe

RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Mukiele, Nkunku, Olmo, Poulsen, Forsberg

CANLI | PSG - Leipzig

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