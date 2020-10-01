CANLI | Rangers - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 21.45'te başladı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu maçında güçlü İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor. İskoçya'nın Glasgow kentinde tek maç üzerinden oynanan zorlu maçı kazanan takım adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak. Ibrox Stadyumu'ndaki maç saat 21.45'te başladı.
Önemli pozisyonlar
32. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, Letonyalı hakem "devam" kararı verdi.
İLK 11'LER
Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
Galatasaray'ın yedekleri: Okan Kocuk, Etebo, Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne.
Mücadele Teve2 kanalından şifresiz yayınlanıyor. Aynı zamanda nefes kesen maç Misli.com IOS ve Android uygulamalarında canlı olarak yayınlanıyor.
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