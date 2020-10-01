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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri CANLI | Rangers - Galatasaray
01.10.2020 - 21:19 |

CANLI | Rangers - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 21.45'te başladı.

CANLI | Rangers - Galatasaray
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Rangers - Galatasaray maçında görüntüler
Rangers - Galatasaray maçında görüntüler
Rangers - Galatasaray maçında görüntüler
Rangers - Galatasaray maçında görüntülerHaberin Tüm Fotoğrafları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu maçında güçlü İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor. İskoçya'nın Glasgow kentinde tek maç üzerinden oynanan zorlu maçı kazanan takım adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıracak.  Ibrox Stadyumu'ndaki maç saat 21.45'te başladı.

CANLI | Rangers - Galatasaray

Önemli pozisyonlar
32. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, Letonyalı hakem "devam" kararı verdi.


İLK 11'LER

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Galatasaray'ın yedekleri: Okan Kocuk, Etebo, Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Sekidika, Diagne.

CANLI | Rangers - Galatasaray

Mücadele Teve2 kanalından şifresiz yayınlanıyor. Aynı zamanda nefes kesen maç Misli.com IOS ve Android uygulamalarında canlı olarak yayınlanıyor.

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