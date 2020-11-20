20.11.2020 - 22:24 |
CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko
Real Madrid ve Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Lig'in 10. haftasında sarı lacivertli takım, önceki yenilgisini telafi etmeye çalışıyor. Kritik müsabaka saat 23.00'te başladı.
Turkish Airlines EuroLeague 10. haftasında Anadolu Efes'in başarısının ardından Fenerbahçe Beko takımı da haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, İspanya'nın başarılı takımı Real Madrid'e karşı ter döküyor. WiZink Center Madrid'de oynanan müsabaka saat 23.00'te başladı. Fenerbahçe, son maçında Baskonya'ya 86-68 mağlup olmuştu
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO: 0-0
*İlk çeyrek oynanıyor
VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.