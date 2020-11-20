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HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko
20.11.2020 - 22:24 |

CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko

Real Madrid ve Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Lig'in 10. haftasında sarı lacivertli takım, önceki yenilgisini telafi etmeye çalışıyor. Kritik müsabaka saat 23.00'te başladı.

CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko
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Turkish Airlines EuroLeague 10. haftasında Anadolu Efes'in başarısının ardından Fenerbahçe Beko takımı da haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, İspanya'nın başarılı takımı Real Madrid'e karşı ter döküyor.  WiZink Center Madrid'de oynanan müsabaka saat 23.00'te başladı. Fenerbahçe, son maçında Baskonya'ya 86-68 mağlup olmuştu

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO: 0-0

*İlk çeyrek oynanıyor

 

VESELY KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin rahatsızlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

 

CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko

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