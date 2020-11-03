03.11.2020 - 22:52 |
CANLI | Real Madrid - Inter
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Inter'i konuk ediyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta maçında B Grubu'nda Real Madrid, Inter'i konuk ediyor. İlk 2 maçında sadece 1 puanı bulunan sonuncu Real Madrid, 2 puanla üçüncü durumdaki İtalyan ekibi Inter'i, İspanya'da yenmek istiyor.
Real Madrid - Inter ilk 11'ler:
Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez