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03.11.2020 - 22:52 |

CANLI | Real Madrid - Inter

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Inter'i konuk ediyor. Müsabaka saat 23.00'te başladı

CANLI | Real Madrid - Inter
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 Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta maçında B Grubu'nda Real Madrid, Inter'i konuk ediyor. İlk 2 maçında sadece 1 puanı bulunan sonuncu Real Madrid, 2 puanla üçüncü durumdaki İtalyan ekibi Inter'i, İspanya'da yenmek istiyor. 

CANLI | Real Madrid - Inter

Real Madrid - Inter ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Perisic, Lautaro Martinez

CANLI | Real Madrid - Inter

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