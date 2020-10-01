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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Şampiyonlar Ligi kura heyecanı! Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...
01.10.2020 - 13:53 |

CANLI | Şampiyonlar Ligi kura heyecanı! Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları çekiliyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan tek takım olan Başakşehir'in rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen kura saat 18.00'da başladı. Başakşehir kuraya 4. torbadan katılıyor.

CANLI | Şampiyonlar Ligi kura heyecanı! Başakşehir'in rakipleri belli oluyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Beşiiktaş'ın ön eleme turunda PAOK'a karşı kaybetmesinin ardından ülkemizi temsil edecek olan tek takım olan Başakşehir'in rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirilen ön eleme maçlarının ardından grup aşamasında mücadele edecek olan 32 takım belirlendi.

Temsilcimiz Başakşehir'in 4. torbadan katıldığı kura çekilişinde 1. torbada Avrupa'nın devleri yer alıyor. 2. torbada da oldukçu güçlü takımların yer aldığı Şampiyonlar Ligi torbalarında Başakşehir, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, Rennes, Ferencvaros ile aynı torbada yer alıyor.

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Dorgba'ya UEFA Başkanlık Ödülü
Didier Drogba, UEFA Başkanlık Ödülü'nü alan ilk Afrikalı futbolcu oldu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Droba için "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı. Futbolcu olarak sorumluluklarımız var. Hedefimiz sadece iyi oynamak olmamalı, kazandıklarımızı halkımızla paylaşmak olmalı." ifadelerini kullandı.

Didier Drogba ise ödül sonrası: "Futbol birleştiricidir. Futbol insanları biraraya getirmek için kullanılabilir." dedi.

TORBALAR

1. TORBA: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. TORBA: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. TORBA: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Rennes, Ferencvaros

CANLI | Şampiyonlar Ligi kura heyecanı Başakşehirin rakipleri belli oluyor...

Yılın kalecisi
Manuel Neuer, 2019/20 UEFA Yılın Kalecisi ödülünü kazandı.

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