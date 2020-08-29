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29.08.2020 - 17:50 |

CANLI | Samsunspor - Trabzonspor

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadele saat 18.00'de başladı.

CANLI | Samsunspor - Trabzonspor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Samsunspor'un konuğu oluyor. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 18.00'de başladı. Hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor.

 

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER
T. Samsunspor: Nurullah, Erhan, Ercan Yalçın, Erkam, Oğuz, Vukan, Gökhan, Guido, Burak,

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, Abdülkadir Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

CANLI | Samsunspor - Trabzonspor

Trabzonspor'un 'Efsane' forması!

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