29.08.2020 - 17:50 |
CANLI | Samsunspor - Trabzonspor
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Trabzonspor, Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadele saat 18.00'de başladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Samsunspor'un konuğu oluyor. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 18.00'de başladı. Hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor.
SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
T. Samsunspor: Nurullah, Erhan, Ercan Yalçın, Erkam, Oğuz, Vukan, Gökhan, Guido, Burak,
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, Abdülkadir Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
Trabzonspor'un 'Efsane' forması!