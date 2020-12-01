01.12.2020 - 20:39 |
CANLI | Shakhtar Donetsk-Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in konuğu... Zorlu karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun kritik maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşıyor. Grupta ikinci sıradaki İspanyol devinin 7 puanı, üçüncü Ukrayna ekibinin ise 4 puanı bulunuyor.
Saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı canlı olarak aktarıyoruz...
İLK 11'LER:
Shakhtar Donetsk: Trubin, Vitao, Bondar, Dodo, Matviyenko, Kovalenko, Stepanenko, Marlos, Tete, Taison, Moraes
Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Vazquez, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Asensio, Rodrygo, Benzema