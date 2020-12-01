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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri CANLI | Shakhtar Donetsk-Real Madrid
01.12.2020 - 20:39 |

CANLI | Shakhtar Donetsk-Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in konuğu... Zorlu karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

CANLI | Shakhtar Donetsk-Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun kritik maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşıyor. Grupta ikinci sıradaki İspanyol devinin 7 puanı, üçüncü Ukrayna ekibinin ise 4 puanı bulunuyor.

Saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı canlı olarak aktarıyoruz...

CANLI | Shakhtar Donetsk-Real Madrid

İLK 11'LER:

Shakhtar Donetsk: Trubin, Vitao, Bondar, Dodo, Matviyenko, Kovalenko, Stepanenko, Marlos, Tete, Taison, Moraes

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Vazquez, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Asensio, Rodrygo, Benzema

CANLI | Shakhtar Donetsk-Real Madrid

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