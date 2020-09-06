CANLI | Sırbistan - Türkiye

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye, Sırbistan'a konuk oluyor. Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Milliler sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci sınavında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı.
Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalıyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor.
İLK 11'LER
Türkiye:Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic
TÜRKİYE-MACARİSTAN: 0-1
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk sınavında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekibin golünü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai attı.
Çağlar Söyüncü'nün Hayali