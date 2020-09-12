12.09.2020 - 12:18 |
CANLI | Sivasspor - Alanyaspor
Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
DG Sivasspor, yeni sezon Süper Lig'in ilk maçında Alanyaspor'u ağırlıyor.
DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 17.00’de başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Goiano, Caner, Robin Yalçın, Felix, Erdoğan, Hakan, Gradel, Yatabare
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro