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12.09.2020 - 12:18 |

CANLI | Sivasspor - Alanyaspor

Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI | Sivasspor - Alanyaspor
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DG Sivasspor, yeni sezon Süper Lig'in ilk maçında Alanyaspor'u ağırlıyor. 

DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 17.00’de başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

 CANLI | Sivasspor - Alanyaspor

İLK 11'LER: 

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Goiano, Caner, Robin Yalçın, Felix, Erdoğan, Hakan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

CANLI | Sivasspor - Alanyaspor

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