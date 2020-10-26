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26.10.2020 - 19:07 |

CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor
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Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Rizespor karşılaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor

 İLK 11'LER
DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode

Ç.Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Melnjak, Emir Dilaver, Meriah, Moroziuk, Abdullah, Baiano, Donsah, Samudio, Boldrin, Remy

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı. Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.

CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor

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