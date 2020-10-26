CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Rizespor karşılaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başladı.

İLK 11'LER

DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Barış, Robin Yalçın, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Faycal Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode

Ç.Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Melnjak, Emir Dilaver, Meriah, Moroziuk, Abdullah, Baiano, Donsah, Samudio, Boldrin, Remy

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 7 puan çıkartmayı başardı. Stjepan Tomas'ın öğrencileri ise son üç maçını kaybetmedi ve 5 puan topladı.