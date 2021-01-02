CANLI | Sivasspor - Denizlispor

Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor. Demir Grup Sivasspor evinde Denizlispor'u konuk ediyor. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor son hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Konuk Denizlispor'un da 2 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında sona erdi.

Bu maç öncesi Demir Grup Sivasspor 17 puanla 14. sırada yer alırken Denizlispor 12 puanla 18. sırada yer alıyor.

Demir Grup Sivasspor - Denizlispor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ayrıca SKORER CANLI ANLATIM sayfasından anbean takip edebilirsiniz. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Mustafa Sönmez yapıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları