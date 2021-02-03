03.02.2021 - 12:53 |
CANLI | Sivasspor - Erzurumspor
Süper Lig'de 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Mesut Bakkal'la çıkış yakalayan BB Erzurumspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'un konuğu son haftaların formda ekibi BB Erzurumspor...
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus...
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare
BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Manuel Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Osman, Omolo, Aatıf, Cenk Ahmet, Novikovas, El Kabir