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03.02.2021 - 12:53 |

CANLI | Sivasspor - Erzurumspor

Süper Lig'de 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Mesut Bakkal'la çıkış yakalayan BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

CANLI | Sivasspor - Erzurumspor
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Süper Lig'de 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'un konuğu son haftaların formda ekibi BB Erzurumspor...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus...

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Manuel Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Osman, Omolo, Aatıf, Cenk Ahmet, Novikovas, El Kabir

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DeAndre Yedlin tepkisi:

CANLI | Sivasspor - Erzurumspor

 

 

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