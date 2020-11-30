30.11.2020 - 17:35 |
CANLI | Sivasspor - Göztepe
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Isaac Cofie, Claudemir, Kone, Max Gradel, Yasin Öztekin, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil Akbunar, Obinna, Cherif Ndiaye