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30.11.2020 - 17:35 |

CANLI | Sivasspor - Göztepe

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Sivasspor - Göztepe
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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

 

CANLI | Sivasspor - Göztepe

İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Isaac Cofie, Claudemir, Kone, Max Gradel, Yasin Öztekin, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil Akbunar, Obinna, Cherif Ndiaye

CANLI | Sivasspor - Göztepe

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