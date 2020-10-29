29.10.2020 - 17:14 |
CANLI | Sivasspor - Maccabi Tel Aviv
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e 5-3'lük skorla kaybeden temsilcimiz Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyet arıyor. Müsabaka saat 20.55'te başladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor, sahasında Maccabi Tel Aviv'e konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Villarreal'e 5-3'lük skorla kaybeden Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Maccabi Tel Aviv karşısında ilk 3 puanını almak için sahaya çıktı. Müsabaka saat 20.55'te başladı.
Rakip Maccabi Tel Aviv gruptaki ilk maçında sahasında Qarabağ Ağdam'ı 1-0'lık skorla yenmişti ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
İLK 11'LER
Sivasspor ilk 11: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Robin, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.
Maccabi ilk 11: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton.