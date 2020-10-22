CANLI | Sivasspor - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi I grubunda yer alan tek temsilcimiz Sivasspor bu akşam La Ceremica ( El Madrigal)'de Villarreal'e konuk oluyor. Ukrayna futbol fedarasyonundan Serhiy Boiko'nun yönettiği müsabaka saat 22.00'de başladı.

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa; Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi; Cofie; Kayode, Fajr, Hakan Arslan, Gradel; Yatabare.tabare

Süper Lig'e Alanyaspor mağlubiyeti ile başlayan Yiğidolar geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Sivasspor, Villarreal maçından puanla dönmek istiyor. Villarreal ise La Liga'da çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı 11 puan topladı.

Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi

Demir Grup Sivasspor yönetimi, maç öncesi Villarreal yöneticileriyle buluştu. Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da takımı ziyaret etti.

Avrupa Ligi I Grubundaki ilk maçında bu akşam İspanya'da Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da yönetim temaslarda bulundu. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce, Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Villarreal kulübü yönetimi ile bir araya geldi. Villarreal yöneticileri Sivasspor yönetimine çeşitli hediyeler verdi.

BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

Öte yandan İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da, Demir Grup Sivasspor kaldığı otelde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, ziyaretin anısına Erginay'a ismi yazılı olan Sivasspor forması hediye etti. Erginay, bu akşam oynanacak Villarreal maçında kırmızı-beyazlılara başarı dileklerini iletti.

Sivasspor, Villarreal Maçı İçin İspanya’da