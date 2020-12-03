03.12.2020 - 18:29 |
CANLI | Sivasspor - Villarreal
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 5. hafta karşılaşmasında Villarreal'i evinde konuk ediyor. Kritik karşılaşma saat 20.55'te başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 5. hafta karşılaşmasında Villarreal'i evinde konuk ediyor. Kritik karşılaşma saat 20.55'te başladı. Önceki hafta Karabağ ile oynayan Sivasspor, 3-2 maçı almıştı. Rakibi Villarreal ise Tel Aviv ile çıktığı maçtan 1-1 beraber ayrılmıştı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Gradel, Yatabare
Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.