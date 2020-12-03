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03.12.2020 - 18:29 |

CANLI | Sivasspor - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 5. hafta karşılaşmasında Villarreal'i evinde konuk ediyor. Kritik karşılaşma saat 20.55'te başladı.

CANLI | Sivasspor - Villarreal
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 5. hafta karşılaşmasında Villarreal'i evinde konuk ediyor. Kritik karşılaşma saat 20.55'te başladı. Önceki hafta Karabağ ile oynayan Sivasspor, 3-2 maçı almıştı. Rakibi Villarreal ise Tel Aviv ile çıktığı maçtan 1-1 beraber ayrılmıştı. 

CANLI | Sivasspor - Villarreal

 

 

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Gradel, Yatabare

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

CANLI | Sivasspor - Villarreal

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