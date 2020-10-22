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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri CANLI | Sparta Prag - Lille! Yusuf Yazıcı attı...
22.10.2020 - 23:16 |

CANLI | Sparta Prag - Lille! Yusuf Yazıcı attı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Yusuf Yazıcı mücadelede 3 gol birden attı.

CANLI | Sparta Prag - Lille! Yusuf Yazıcı attı...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, adeta şov yapıyor.

CANLI | Sparta Prag - Lille Yusuf Yazıcı attı...

Yusuf Yazıcı, Lille'in Sparta Prag deplasmanında oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında 3 gol birden attı.

Ligde son olarak Lille'in 4-0 kazandığı maçta sonradan oyuna girerek 1 gol atan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında attığı golle üst üste son 2 maçı boş geçmedi. Yusuf Yazıcı'ın Lille formasıyla rakip kaleye gönderdiği son 2 isabetli şut da golle sonuçlandı.

CANLI | Sparta Prag - Lille Yusuf Yazıcı attı...

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