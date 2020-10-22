22.10.2020 - 23:16 |
CANLI | Sparta Prag - Lille! Yusuf Yazıcı attı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Yusuf Yazıcı mücadelede 3 gol birden attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, adeta şov yapıyor.
Yusuf Yazıcı, Lille'in Sparta Prag deplasmanında oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında 3 gol birden attı.
Ligde son olarak Lille'in 4-0 kazandığı maçta sonradan oyuna girerek 1 gol atan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında attığı golle üst üste son 2 maçı boş geçmedi. Yusuf Yazıcı'ın Lille formasıyla rakip kaleye gönderdiği son 2 isabetli şut da golle sonuçlandı.