CANLI | TFF Başkanı Nihat Özdemir konuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Nihat Özdemir'in açıklamalarını Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak. Bu sezon yaşananları bir de federasyondan dinlemeniz için bir araya geldik. Federasyon başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştiriyorum. Üzülerek söylüyorum ki A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda neler yapacağını veya İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu için konuşmak isterdim anca bugün Süper Lig'deki eleştiriler hakkında konuşacağız. Bugün kulüplerimizin TFF hakkında 50'ye yakın resmi açıklaması, 4 büyük kulübümüzün ise 90'a yakın yönetici açıklaması var. Konular hep benzer. Bu MHK'yi istemeyiz, şu gitsin bu gelsin. Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor. 18 kulübümüzden de ses çıkıyor. Ortak bir dili var 'Hakemler önümüzü kesiyor'...

Soruyorum; TFF, kurullar, MHK 18 kulübü birden nasıl hedef alır? Çıkıp hata bende diyen yok. Aynaya bakan yok. Eleştiri olacaktır ama yeter ki saygılı olsun ve hakka hukuka uygun olsun.

Biz X veya Y kulübün federasyonu değiliz. Profesyonel ve Amatör 6 bin kulübün federasyonuyuz. Bu yaşananları düşününce futbol camiasının tüm paydaşlarının şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini görüyoruz.

Biz eleştirildiğimiz bu süreçte usulsüz, haksız ve hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırt etmedik. Talimatları bütün kulüplere karşı eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarını değil Türk futbolunun çıkarını düşündük. Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturup daha ilk haftadan şampiyonluğu kaçırmış gibi algılar oluşturuldu.

Futbolun üst amir konumu olarak kol kırılır yen içinde kalır misali sustuk sessiz kaldık. Kendimizde aradık. Düzeltme yoluna gittik. Polemiklerin içinde kaldık ama kulüplerimizle hiçbir zaman polemiğe girip cevap verme yoluna gitmedik. Ancak 250'inci günün sonunda cevap hakkımızı kullanıyoruz. Akılda sorular kalmasın istedik.

Öncelikle kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim bir konu var. 8 ay önce TFF Genel Kurulu'nu oluşturan delegelerimizin desteğiyle göreve gelmiş ve görev süremiz içinde kanun çerçevesinde futbolumuzu yetkilendirilmiş kurullarımız ile görevimizi en iyi şekilde yapmanın uğraşı içindeyiz.

TFF Yönetim kurulu olarak bugüne kadar tarafsız olan kurullarımızın bugün de görevinin başındadır. Her gelişmede farklı kesimlerden farklı zamanlarda birbirinin kopyası tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için karar ve uygulamalarımızda en önemli görev olarak kabul edeceğiz.

Bugün hepimizi birleştiren ve kenetleyen bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'yı Konya'da yenip Paris'te beraberlik alan ve son maç öncesi EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen bir milli takımımız var. EURO 2020'de gidebileceğimiz en iyi yerlere gideceğiz.

TFF'nin uyguladığı limitler çok tartışılıyor. TFF'nin bu adımı devrim niteliği taşımaktadır. Kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda düzlüğe çıkacağına inanıyoruz.

Göreve geldiğimiz gibi yayıncı kuruluş krizi ile karşı karşıya kaldık. Sonuçta kulüplerimizin de yararına olacak sözleşmeyi imzaladık. Kulüplerimizin lig başlamadan geciken 3 aylık ödemeleri gerçekleşti ve kulüpler transferlerini yaptı. Yüzde 13'lük bir kayıp oldu ama ortaklığımız devam ediyor. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükseltecek, kendileriyle yola devam edeceğiz.

A Milli maçlarımızın halka arzını gerçekleştiren TRT kurumuna da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Daha dün Denizbank ile sponsorluk anlaşmasında beraberdik. A milli takımımızın artan başarılarıyla birlikte büyümeye devam edeceğiz.

14 Ağustos'ta Vodafone Park, Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptı. Dört dörtlük bir organizasyon gerçekleştirdik. 200'ün üzerindeki ülkede 2 mlyar insan bu organizasyonu izledi. UEFA bize hayran kaldı.