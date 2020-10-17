CANLI | Trabzonspor-Başakşehir

Süper Lig'in 5. haftasında gözler Trabzonspor-Başakşehir maçına çevrildi. Ligde geride kalan 4 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan yazdırabilen bordo-mavililer, sahasında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.

Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

Trabzonsporlu futbolculardan "Nefes Nefese Futbol"