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04.02.2021 - 17:16 |

CANLI | Trabzonspor - Denizlispor! İlk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde son sıradaki Denizlispor'u konuk edecek. Trabzonspor son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruların yanıtı haberimizde...

CANLI | Trabzonspor - Denizlispor! İlk 11'ler belli oldu...
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Süper Lig'in 23. haftasında son 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Denizlispor'u konuk edecek. Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından Göztepe'yi mağlup eden Denizlispor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Bekar, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Denizlispor: Cenk, Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Trabzonspor-Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak

Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor
İki takım arasında Süper Lig’de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor’un 8, Trabzonspor’un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı. Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

CANLI | Trabzonspor - Denizlispor İlk 11ler belli oldu...

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