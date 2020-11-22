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22.11.2020 - 15:18 |

CANLI | Trabzonspor Erzurumspor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor kendi evinde Erzurumspor'u ağırlıyor. Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, Avcı yönetiminde sahasında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.

CANLI | Trabzonspor Erzurumspor
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. 6 puanı bulunan Karadeniz ekibi artık çıkışa geçmek istiyor. Öte yandan Erzurumspor da deplasmandan puan ya da puanlarla dönme planı içerisinde... Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

CANLI | Trabzonspor Erzurumspor

 

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR 11'LERİ 

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes

CANLI | Trabzonspor Erzurumspor

 

BÜTÜN TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Bordo-Mavililer’de maç öncesi rutin yapılan Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Özellikle milli takımlara giden oyuncuların dönüşte sıkıntı yaşamasından endişe edilirken, korkulan olmadı. Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, tam kadroya yakın bir ekiple B.B. Erzurumspor’un karşısına çıktı.

İSTATİSTİKLERDE FIRTINA FARKI

Bu sezon yeniden Süper Lig’e çıkan B.B. Erzurumspor, geçen sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nda karşılaşmıştı. Fırtına maçları 5-1 ve 4-0’lık skorlarla kazanmıştı. Bir önceki sezon Süper Lig’de karşılan iki ekibin maçlarından biri berabere biterken, diğerinde Trabzonspor 1-0 galibiyete uzandı. Taraflar arasındaki son 6 resmi maçta Karadeniz ekibi hiç yenilmezken, toplamda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

DADAŞ'IN KOZU NOVİKOVAS

Deplasmanda çıktığı 3 maçın 2’sini kazanan B.B. Erzurumspor’da en büyük hücum silahı Novikovas... Dadaşlar’ın yaz döneminde renklerine bağladığı kanat oyuncusu, Süper Lig’de görev yaptığı son 5 maçın 4’ünde birer gol sevinci yaşadı. Mavi-Beyazlılar, ligde 4 haftalık kazanamama serisine son vermek istiyor.

Avcı'nın basın toplantısı

 

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