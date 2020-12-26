CANLI | Trabzonspor - Galatasaray

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.

Geride kalan 14 haftada Galatasaray, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor. Kritik mücadele saat 19.00'da başladı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Baker, Yusuf, Djaniny, Nwakaeme

GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasıda Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı'ya görev verdi.

Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.

Marcao, döndü

Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.

Falco, 8 maç sonra

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı. Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.

Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Takımın başında sahaya Levent Şahin çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.

Kadroda 2 değişiklik

Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.

Statta müzik sesi yok

Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer’in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.

Yusuf Yazıcı da izledi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Yazıcı, ardından Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden takip etti.