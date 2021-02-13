CANLI| Trabzonspor - Gaziantep FK
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gaziantep'i ağırlıyor.
Trabzon Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hanesine 42 puan yazdırdı. Gaziantep temsilcisi ise 10 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 38 puanı topladı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.