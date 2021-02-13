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13.02.2021 - 15:03 |

CANLI| Trabzonspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor.

CANLI| Trabzonspor - Gaziantep FK
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TrabzonsporSüper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gaziantep'i ağırlıyor.

Trabzon Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

 Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hanesine 42 puan yazdırdı. Gaziantep temsilcisi ise 10 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 38 puanı topladı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

CANLI| Trabzonspor - Gaziantep FK

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